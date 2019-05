Reggina, il sogno per la retroguardia porta il nome di Cosenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reggina già a lavoro in vista della prossima stagione. In attesa di scegliere il nuovo tecnico, e non solo, il club amaranto ha le idee ben chiare per quanto riguarda il rafforzamento della rosa. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il primo nome per la retroguardia è quello di Francesco Cosenza. Il classe '86 nativo proprio di Locri in provincia di Reggio Calabria, e attualmente in forza al Lecce, potrebbe così ritornare a "casa".