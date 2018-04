Reggina, impresa salvezza targata Maurizi. E dalla B si muovono

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il suo 3-4-3 è ormai da anni un marchio di fabbrica collaudato. Agenore Maurizi dopo qualche stagione sfortunata (alla Lupa Roma è rimasto vittima del caos societario che l’ha indotto all’addio nonostante una media punti da tranquilla salvezza) si è riscattato alla grande alla guida della Reggina, pilotando gli amaranto alla salvezza con due turni d’anticipo. Mai i calabresi in questa stagione hanno stazionato in zona play out. Mica male se l’undici titolare è quello con l’età media più bassa del girone C. Tantissimi giovani lanciati (Cucchietti, Gatti) e valorizzati (Bianchimano), esprimendo sempre un buon calcio. Per chi era considerato il Guardiola del Calcio a 5 (raffica di trionfi alla guida del Genzano), adesso è giunto il momento di lasciare il segno anche a undici. Diversi club di C – nonostante sia sotto contratto con gli amaranto anche per la prossima stagione hanno preso informazioni. Dalla Viterbese al Matera fino alla Sambenedettese. Il nome di Maurizi è fra quelli attenzionati per la prossima stagione. E dalla B si è mosso per il tecnico di Colleferro anche un club del centro Italia. Maurizi non ama i salotti televisivi e le apparizioni mediatiche, ma preferisce far parlare il campo. Dove è tra i tecnici più preparati del calcio italiano. Ovviamente in una epoca mediatica come quella attuale questo aspetto è stato più controproducente. Ma ora il campo è tornato a parlare e la buona semina reggina potrebbe spalancare a Maurizi la grande occasione.