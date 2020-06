Reggina in Serie B, il club festeggia sui social: "C you, Bye!"

"C you, Bye!". Con questo post sui social la Reggina ha voluto celebrare il ritorno in Serie B. La società calabrese, prima nel Girone C di Serie C a +9 sul Bari, è ritornata in cadetteria in virtù del fine anticipata del campionato, che proseguirà soltanto con i playoff. Questo la foto pubblicata sul canale Twitter ufficiale.