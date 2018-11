Reggina in vendita. Da Bari arriva un consiglio che porta a Moratti

La Reggina è in vendita dopo l'annuncio della famiglia Praticò di passare la mano e l'invito a presentare manifestazioni di interesse per il club calabrese. Protagonista di questa fase sarà ovviamente il sindaco reggino Giuseppe Falcomatà che circa un mese fa aveva ricevuto dal collega di Bari Antonio Decaro un suggerimento nel caso in cui le cose fossero andare come stanno andando. "Avevo una famiglia che era disponibile a prendere il Bari, ma non riuscivo a farmi dire il nome. Non si è presentata per motivi di tempo. - spiegava Decaro a Ildispaccio.it - Poi l'ho scoperto leggendo il giornale, si trattava della famiglia Moratti. Magari il sindaco può convincerlo a tornare ad occuparsi di calcio".

Un suggerimento che Falcomatà ricorda e potrebbe sfruttare come ammesso a Radio Reggio Più: "La Reggina è una società appetibile. Col sindaco di Bari ci sentiamo ogni giorno, condividiamo il modo di amministrare le nostre città. L'idea è di copiare le buone pratiche. Coinvolgere imprenditori importanti? Se in questa finestra non si concretizzerà qualcosa, credo arriverà anche quel momento".