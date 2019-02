© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago è tornato in panchina dopo un periodo lontano dal campo. Lo ha fatto ieri battendo il Siracusa con la sua Reggina e in sala stampa si è lasciato andare ad una analisi del calcio di questi ultimi tempi: "Negli ultimi 2-3 anni è cambiato il mondo del calcio, è cambiato perché a Coverciano regalano i patentini, è cambiato perché l'anno scorso in B c'erano 8 debuttanti. Ha allenato gente che ha fatto 10 anni di Lega Pro e anche quarta serie. Bisognerebbe riportare l'allenatore al centro del progetto, ma ce ne stanno talmente tanti che si è creata questa situazione. Io ho aspettato quella che poteva essere l'occasione giusta per poter in futuro ambire a qualcosa di importante. Un progetto importante grazie al nuovo presidente, ma che dobbiamo programmare con lucidità. Non si può inventare nulla nel calcio. Dobbiamo isolarci da tutti: c'è entusiasmo e fa molto bene alla città e alla società, ma noi dobbiamo pensare al campo".