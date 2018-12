Secondo quanto riportato da Reggionelpallone.it sarebbe in arrivo una pesante penalizzazione per la Reggina. Al -2 ormai certo dovuto al mancato pagamento dei contributi dei mesi luglio-agosto infatti si potrebbe sommare una nuova penalizzazione di ben sei punti a causa del mancato pagamento di stipendi, contributi e ritenute irpef del bimestre settembre-ottobre. Quasi certamente infatti il club calabrese non rispetterà la scadenza fissata per la giornata di oggi. In totale saranno quindi otto i punti di penalità che la Reggina dovrà scontare.