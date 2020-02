Reggina, Liotti: "Ora pensiamo ad arrivare più in alto possibile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Non riuscivo a prendere sonno, dai tanti messaggi, dal tanto affetto: fare quel gol contro la Ternana è stata davvero una grande gioia. Erano anche presenti i miei genitori, lo avevo promesso a mia mamma che le avrei fatto una dedica. E così è stato".

Ai microfoni di Sky, all'interno del format Area C, esordisce così l'esterno della Reggina Daniele Liotti, match winner della gara contro le Fere. L'ex Pisa prosegue poi: "Era da tempo che la Reggina mi seguiva, già in estate avevo avuto contatti con il club tramite il mio agente Paolo Paloni, gli amaranto mi volevano fortemente e a gennaio si è tutto concretizzato. Qua ho trovato grande entusiasmo, i miei compagni hanno fatto un girone di andata strepitoso, c’è un grande gruppo e un grande staff tecnico che ci fa stare sul pezzo, tanto che sono stati battuti tutti i record. Ora l'obiettivo è vincere e arrivare più in alto possibile, una piazza come Reggio lo merita".