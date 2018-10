Reggina, lo sfogo del presidente Praticò: "Noi abbandonati da tutti"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il presidente della Reggina, Mimmò Praticò, ha parlato dopo il pareggio con la Juve Stabia: "La Reggina ha avuto tutte le possibilità di vincere questa partita. Avessimo giocato a Reggio - riporta Tuttoreggina.com - probabilmente potevamo portare a casa questi tre punti che sarebbero stati importantissimi. Sono evidenti i problemi che crea la situazione di giocare una sola gara su nove fuori casa. Quello che si deve fare lo si dovrebbe fare nei tempi dovuti e non a campionato in corso. Non mi sono piaciute alcune notizie dove si sottolineava che Tizio era contro Caio, noi ci siamo permessi di mettere per iscritto quello che abbiamo letto da carte e documenti che penso siano pubblici. Mi dispiace se qualcuno ha interpretato il comunicato come uno sgarbo al Comune".

Poi, uno sfogo amaro: "Di certo vorrei sapere se c'è qualcuno che può alzare la mano e dire di aver aiutato questa società in questi anni. La C è una categoria troppo dura, spesso si vola troppo in alto e non si approfondiscono i particolari e varie situazioni. Andiamo avanti per la nostra strada. Siamo abbandonati da tutti, solo Dio ci sta guardando. Stiamo scrivendo e dicendo che siamo abbandonati, che non ci sta dando una mano nessuno e quindi alla fine facciamo quello che possiamo sin dove possiamo".