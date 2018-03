Reggina, Maurizi: "Contrariato per l'episodio del rigore. Non molliamo"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Pari senza gol tra Siracusa e Reggina, in conferenza stampa l'allenatore calabrese Agenore Maurizi dice la sua, come riporta tuttoreggina.com: "Sono molto contrariato per l'episodio del calcio di rigore. La squadra ha fatto una buona prova, bene Mezavilla e La Camera, ma tutti i singoli hanno fatto il loro dovere. Bene anche chi è entrato"

Sulla partita di oggi.

"Non sono appagato dopo stasera. Siamo venuti a Siracusa per vincere. Non possiamo mollare l'attenzione, siamo a due punti dall'Andria, ci sono 14 calciatori in scadenza, ci sono calciatori in prestito e tutti devono lottare con il coltello tra i denti".

Ora il turno di riposo.

"Mercoledì, giovedì e venerdì ci alleniamo, poi tre giorni di riposo e martedì dopo Pasqua torneremo in campo".