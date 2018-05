Reggina, Maurizi punta alla permanenza. Ma il futuro resta in bilico

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

“Ho un altro anno di contratto con la Reggina". Così il tecnico Agenore Maurizi commenta ai microfoni di TuttoC.com le voci che da diversi giorni si accavallano sul futuro della panchina del club calabrese. Prima è spuntato il nome di Roberto Cevoli del Renate, che resta il nome più caldo, poi quelli di Aimo Diana della Sicula Leonzio, Giuseppe Scienza del Monopoli, e Federico Guidi, attuale CT dell'Under 20 azzurra. Tanti nomi per una scelta non semplice visto che Maurizi in questa stagione ha fatto un ottimo lavoro salvando la squadra e lanciando diversi giovani che saranno protagonisti nella prossima estate. Al momento il presidente calabrese Mimmo Praticò non ha ancora voluto sbilanciarsi, anche se leggendo tra le linee sembra si vada verso la separazione, spiegando che “non è detto che non possiamo continuare con Maurizi, ma ci sta che la società voglia perseguire un altro tipo di gioco”.