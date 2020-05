Reggina, Moncini nel mirino, ma la strada è in salita. Il Benevento difficilmente lo cederà

vedi letture

La Reggina continua a seguire con grande interesse Gabriele Moncini del Benevento per la prossima stagione, quando quasi certamente giocherà in Serie B. Ma, secondo quanto riferisce Il Mattino, la strada appare in salita visto che il club sannita lo scorso gennaio ha investito una cifra importante per l'ex SPAL e Cittadella vedendo in lui un giocatore di prospettiva anche per la massima serie. Per questo appare difficile che possa cederlo dopo appena sei mesi.