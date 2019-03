Reggina, ora i play off sono a un passo: -1 dal decimo posto

© foto di Andrea Rosito

Con la restituzione di quattro punti da parte della Corte Federale d’Appello la Reggina vede ancor più vicina la qualificazione ai prossimi play off. La squadra calabrese infatti sale a quota 40 punti, uno in meno del poker di club formato da Viterbese (che però ha due gare in meno), Monopoli, Vibonese e Casertana che occupano gli ultimi posti validi per la post season. A poche giornate dalla fine, con due scontri diretti in programma (Casertana in casa e Vibonese fuori) la Reggina si candida a un posto fra le prime dieci e non solo perché i calabresi, che stanno vivendo un buon periodo di forma, grazie a questa restituzione di punti possono infatti affrontare il finale con il morale più alto. Un fattore molto importante in un periodo della stagione in cui le forze mentali possono dare quello sprint in più alle gambe dei giocatori.