Reggina, per l'attacco piace Butic del Torino

Nuovo nome per l'attacco della Reggina. Il club amaranto, secondo quanto riporta TuttoReggina.com, ha messo gli occhi sul 19enne croato Karlo Butic, cresciuto nell'Inter (capocannoniere un anno fa al torneo di Viareggio) e passato in estate al Torino. Con i granata, nell'ultimo campionato Primavera, ben 21 reti finora in campionato, 8 in coppa Italia e una al Viareggio.