© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di capire quale sarà il cammino della Reggina nei playoff promozione in B, circolano alcune voci di mercato per il club calabrese. Secondo quanto riportato da SkySport sono due i giocatori messi nel mirino dalla Reggina: si tratta del centrale difensivo Mirko Miceli, classe ‘91 della Sambenedettese e Iacopo Cernigoi, attaccante classe ‘95 negli ultimi sei mesi in prestito al Rieti ma di proprietà della Salernitana.