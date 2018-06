Reggina, per Laezza sirene dalla Samb e dalla Serie B

Un rinnovo ancora non arrivato, e un futuro tutto da delineare e decifrare. Parliamo del difensore della Reggina, Giuliano Laezza. Il classe '93 nativo di Napoli, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, vanta un paio di estimatori. Una squadra è la Sambenedettese, e l'altra attualmente militante in cadetteria. Proprio quest'ultima avrebbe aumentato il pressing nelle ultime ore. Staremo a vedere se l'ex Melfi continuerà la sua carriera in amaranto o migrerà verso altri lidi.