Reggina, Praticò: “Contento per la promozione della Vibonese”

Dopo la promozione in Serie C della Vibonese, la quinta società calabrese che il prossimo anno prenderà parte alla campionato di terza serie, Mimmo Praticò, presidente della Reggina, ha voluto fare le congratulazioni alla formazione di Vibo Valentia: “Sono contento per il risultato raggiunto della Vibonese del mio amico Pippo Caffo. La Città di Vibo Valentia e tutto il Club meritano questa promozione frutto di un grande lavoro che ha portato la Vibonese a conquistare quarantacinque punti su cinquantuno disponibili con l’avvento del tecnico Nevio Orlandi. La promozione della Vibonese – conclude Praticò – è importante per tutta la Calabria che nel prossimo torneo di serie C vedrà ai nastri di partenza ben 5 compagini”.