Reggina, Praticò: "Non è detto che non si possa continuare con Maurizi"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il presidente della Reggina Mimmo Praticò ha parlato nel corso di un'intervista a Rtv delle voci attorno al futuro di Agenore Maurizi e del possibile approdo sulla panchina del club calabrese di Roberto Cevoli, ora al Renate: “Abbiamo dapprima incontrato 9-10 direttori sportivi prima di scegliere Taibi che ci ha colpito per il suo entusiasmo, la sua grinta e le sue conoscenze. - continua Praticò come riporta TuttoReggina.com - Allenatore? Non si può parlare di nuovi tecnici visto che ne abbiamo già uno e fare nomi serve solo a fare danni. Non è detto che non possiamo continuare con Maurizi, ma ci sta che la società voglia perseguire un altro tipo di gioco".