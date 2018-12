Dopo il duro comunicato emesso dai giocatori della Reggina in collaborazione con AIC, dove si annuncia lo stato di agitazione degli stessi amaranto, Giuseppe Praticò, amministratore della società e socio di maggioranza, ha rivelato ai colleghi del Corriere dello Sport che "nessuna comunicazione ufficiale è giunta alla società, che sta lavorando per trovare la soluzione. In questo momento abbiamo registrato delle problematiche che hanno portato al blocco dei flussi finanziari della Lega". Il riferimento è alla richiesta presentata dall’avvocato Grassani, creditore di quasi 100 mila euro per prestazioni professionali corrisposte negli ultimi tre anni. Il legale ha adito il tribunale di Reggio Calabria chiedendo il fallimento della società amaranto. L’udienza è fissata per l’11 gennaio.