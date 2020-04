Reggina, Reginaldo: "Stop definitivo sarebbe una beffa. Ma in campo solo se non ci sono rischi"

Intervistato da Rai Sport l'attaccante della Reggina Reginaldo ha parlato dello stop dei campionati che rischia di compromettere l'ottimo cammino dei calabresi: “Ci siamo confrontati con i miei compagni, si tratta di una decisione dura da prendere e sarebbe una beffa per noi, come per il Monza, vedere vanificati i nostri sacrifici se si dovesse optare per l'annullamento del campionato. Noi vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, ma senza alcun rischio per la salute perché c'è gente che purtroppo sta morendo. - continua Reginaldo – Toscano? Ci lascia tranquilli e ci fa chiamare dal preparatore. Per come vive lui il calcio, a 360 gradi, deve essere dura vivere questi giorni”.