Reggina, ritirata manifestazione di interesse per acquisizione club

Fonte: TuttoC.com

Non verrà aperta nessuna trattativa tra la Reggina e i rappresentanti di un potenziale investitore che avevano incontrato qualche giorno fa i vertici della P&P Sport, società detentrice delle quote di maggioranza amaranto. Tramite un documento firmato dai rappresentanti, gli avvocati Sfara e De Salvo, è stata ritirata la manifestazione di interesse per l'acquisizione del club. I due legali hanno inoltre precisato del documento che non hanno mai rifiutato di rendere noto alla Reggina il nome dell'aspirante investitore, previa firma di un documento di riservatezza, richiesta che però, a detta degli avvocati, la società amaranto avrebbe rifiutato. E, sempre secondo la lettera sottoscritta da Sfara e De Salvo, sarebbe stata anche respinta la richiesta di consultazione dei bilanci della Reggina.