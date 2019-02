Reggina, riunione in corso tra dirigenza e tecnico: Cevoli a rischio?

Fonte: TuttoC.com

Pesante sconfitta interna quella che ha patito quest'oggi la Reggina, caduta per 3-4 nella gara contro il Catanzaro.

Nel post gara, almeno per il momento, tra le fila reggine non si è presentato nessuno in sala stampa, anche perché sembra essere in corso riunione con la dirigenza e mister Roberto Cevoli: nell'ambiente si vocifera di un possibile esonero del tecnico, ma per il momento non vi è ancora nessuna certezza.