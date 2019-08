Reggina, sfumato Bendtner restano tue piste turche per l’attacco

Sfumato il sogno Nicklas Bendtner in casa Reggina si va alla caccia di una punta che rispecchi il profilo fatto dalla società (“straniera e importante”) con due piste che portano in Turchia come riferisce Strill.it. I nomi sono quelli di Omer Sismanoglu, classe '89 lo scorso anno al Yeni Malatyaspor - un calciatore che vanta 165 presenze e 42 reti nella massima lega turca oltre ad aver giocato in Germania, dove è nato, con la maglia del Sankt Pauli - edi Mevlut Erdinc, classe ‘87 lo scorso anno all’Antalyaspor ma di proprietà del Basaksehir. È questo secondo il profilo più simile al danese per un passato importante con le maglie di Paris Saint-Germain e Saint Etienne e per le 35 presenze, con otto reti, con la Nazionale turca con cui ha vinto anche un bronzo all’Europeo del 2008.