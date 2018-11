Reggina, si sogna Bianchimano ma è destinato a rimanere tale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una suggestiva prospettiva di mercato si era fatta avanti nelle scorse settimane per la Reggina. Complice l'infortunio di Maritato, che starà fuori ancora diversi mesi, gli amaranto avrebbero bisogno di un altro attaccante. E tra i vari nomi si ipotizzava anche il ritorno di Andrea Bianchimano, che molto bene aveva fatto in Calabria nella scorsa stagione, tant'è che è passato al Perugia, dove però sta trovando poco spazio.

Il direttore sportivo Taibi, intervenuto sulle colonne della Gazzetta del Sud, ha però confermato che, data la particolare situazione del club, ad oggi in vendita, non ci sono margini economici per operazioni rilevanti. Probabile che quindi la Reggina vada avanti così com'è fino al termine del torneo o comunque finché non intervengano nuovi investitori.