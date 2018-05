Reggina, spunta il nome di Cevoli per la panchina

La Reggina nella prossima stagione darà il via a un nuovo progetto, che si annuncia ambizioso, con Massimo Taibi come nuovo direttore sportivo. Il primo tassello sarà la scelta del nuovo tecnico visto che Agenore Maurizi è destinato a salutare dopo aver conquistato la salvezza. Il nome caldo per la panchina reggina, come riporta Il Quotidiano del Sud, sarebbe quello di Roberto Cevoli, ex difensore amaranto dal 1993 al 1995, attualmente alla guida del Renate con cui si appresta a disputare i play off promozione.