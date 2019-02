© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Una "R" che significa tanto per Reggio Calabria e tantissimo per la Reggina. Una "R" che ha seguito gli amaranto dal 1986 al 2015, dalle grandi stagioni in Serie A al fallimento di quattro anni fa. E adesso l'acquisizione ufficiale dello storico stemma dalla curatela fallimentare dovrebbe arrivare nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani. Intanto sui social i calabresi si sono giĂ scatenati.