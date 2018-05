A meno di clamorose novità le strade di Agenore Maurizi della Reggina a fine stagione si separeranno. Nonostante il tecnico abbia ancora un anno di contratto con il club calabrese il nuovo corso sportivo della società granata pare andare alla ricerca di una nuova guida per la prima squadra. Un divorzio, quello all'orizzonte, fra Maurizi e la Reggina che arriva al termine di un campionato che ha visto la società del presidente Praticò salvarsi nonostante un budget ben inferiore rispetto a molte concorrenti del Girone C ed essere, anche, in vetta alla classifica di utilizzo di giovani calciatori. Dati questi che rappresentano un lascito importante e una testimonianza evidente del lavoro del tecnico.