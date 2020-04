Reggina, Taibi: "Abbiamo le idee chiare per quella che sarà la squadra per la B"

vedi letture

Ospite di Radio Gamma No Stop il ds della Reggina Massimo Taibi, ha parlato dei piani del club in vista della prossima stagione che dovrebbe vedere i calabresi di nuovi in Serie B: "Abbiamo le idee chiare, mi sono già mosso parlando con qualcuno. A marzo l'andamento del campionato era abbastanza chiaro. Ma, chiaramente, oggi è un pò inutile, perché ci devono dire che dobbiamo fare, se tornare a giocare e quando. Ma la Reggina si è mossa, su vari fronti in vista di quello che ci auguriamo possa essere il nostro futuro, la categoria superiore".