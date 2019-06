Reggina, Taibi: "Aspettiamo Toscano, seguiamo Crispino e Donnarumma"

© foto di Federico Gaetano

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha parlato ai microfoni di ZonaCalcio.net del nuovo tecnico e di alcuni obiettivi di mercato: "Con Toscano abbiamo un accordo di massima ma ovviamente alla base ci deve essere come condizione che il tecnico si svincoli, attendiamo senza fretta ma ovviamente stiamo seguendo altri profili e non ci faremo trovare impreparati. Crispino è un profilo che ci interessa ma tra i pali valutiamo anche due alternative. Daniele Donnarumma è un giocatore che mi piace, ne ho parlato con Cerri, l'operazione non è facile ma in quel ruolo ho già individuato diversi profili interessanti".