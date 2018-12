© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da TuttoReggina.com il direttore sportivo Massimo Taibi ha parlato del mercato rivelando di aver chiesto Andrea Bianchimano al Perugia: “Siamo oggettivamente troppi, io volevo una rosa di 23 calciatori e ora sarà difficile prendere dei giocatori, ma qualcosa in attacco mi piacerebbe fare. Abbiamo Maritato che è un giocatore importante, che fa reparto da solo, ma che sarà in campo da febbraio. Poi abbiamo Tassi e Viola, - continua il ds calabrese – e abbiamo chiesto al Perugia Bianchimano. Piuttosto che tenerlo fermo ho detto loro di darcelo per farlo giocare. C’è la nostra disponibilità, ma bisogna capire se ci sono i presupposti per fare l’affare”.