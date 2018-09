Reggina, Taibi: "Contatti con Bianchi, ma non se l'è sentita"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi in conferenza stampa ha svelato un retroscena di mercato relativo al possibile ritorno in Calabria di Rolando Bianchi: “Nonostante fosse fermo da un anno pensavo che Bianchi potesse essere l'uomo giusto per noi e per questo l'ho contattato. Non abbiamo mai discusso dell'aspetto economico, ma solo di quello tecnico e devo dire che è stato molto combattuto. - continua Taibi – Alla fine però non se l'è sentita di scendere di categoria anche se sono convinto che se fosse venuto qui si sarebbe divertito. È l'unico rammarico che ho”.