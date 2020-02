vedi letture

Reggina, Taibi: "Denis idea nata grazie a Sartori. Toscano merita categorie superiore"

Intervistato da TMW Radio il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato anche di come è nata l'idea German Denis e di come Domenico Toscano sia riuscito, finora, a essere profeta in patria: "Mancava un attaccante d’esperienza e di peso e parlando con Sartori mi è venuta in mente questa idea. Lui mi ha dato il suo numero e mi ha detto di provarci e così l’ho contattato via whatsapp e dopo due giorni mi ha risposto mandandomi il contatto del suo procuratore italiano, Lorenzo De Santis, e la trattativa è partita. Lui ha accettato subito con entusiasmo e mi ha colpito la sua voglia di mettersi gioco dopo gli anni in Sud America. Questo mi ha fatto capire che era mentalmente pronto e poi ha dimostrato di essere integro fisicamente ed è un grande trascinatore”.

Oltre a Denis da voi c'è anche un altro nome importante come Reginaldo

“Giocatori come lui e Denis che scendono in Serie C dopo aver fatto carriere importanti, devono farlo con la testa giusta o falliscono miseramente. Perché è un campionato difficile, si gioca su terreni osceni e in situazioni al limite. È un campionato più fisico e meno tecnico. Loro sono arrivati con la testa giusta, lottano su ogni palla. P Poi a volte riescono meglio, altre peggio, ma fa parte del gioco.

Toscano oltre a essere il vostro mister è anche un reggino doc. Come vive questo doppio ruolo?

“Quando ho deciso di puntare sul mister avevo un solo dubbio. Ovvero che essendo di Reggio Calabria avrebbe potuto sentire maggiormente la pressione. Invece mi ha stupito la sua capacità di scindere il reggino che è in lui dal professionista. Sta facendo delle cose straordinarie. A volte ha fatto delle scelte di cuore che se non avesse fatto, forse, gli avrebbero permesso di essere in categorie superiori. All’inizio ci mettevano dietro 5-6 squadre, ma abbiamo fatto quadrato e ci abbiamo creduto per non pensando di essere a questi livelli sopratutto per la presenza del Bari che pur facendo un ottimo campionato, ma non sta ammazzando il campionato. Per fortuna non è andata così e noi ne abbiamo approfittato per fare qualcosa di straordinario”.