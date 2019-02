© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato a La Gazzetta del Sud dopo il successo suo Siracusa e in vista della sfida contro il Potenza: “Sono contento per i tre punti e penso che siano meritati. Merito di mister Drago che ha portato la sua mentalità vincente. Ho sentito telefonicamente il presidente e il dg dopo la partita, erano soddisfatti per il successo. Mi hanno assicurato che contro il Potenza saranno allo stadio, ma quello sarà un altro impegno delicato, la probabile penalizzazione ci impone di tenere un ritmo elevato. - continua Taibi parlando del pubblico - Ho ancora negli occhi gli undicimila della sfida contro il Catanzaro. Abbiamo bisogno del calore della gente, sono convinto che anche domani la presenza sarà massiccia".