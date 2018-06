Reggina, Taibi: "Già chiuse alcune operazioni"

© foto di Federico De Luca

"Ho già le idee chiare e ho formalmente chiuso alcune operazioni". Parola di Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, che ai colleghi de La Gazzetta del Sud ha anticipato le mosse di mercato del club calabrese. Un unico ostacolo per ora: "Devo aspettare perché alla volontà del calciatore ci sono spesso i dubbi del procuratore. Comunque, non sono affatto impreparato anche alle eventuali sorprese. E i due o tre nomi che ho per ruolo sono il frutto di queste considerazioni. Le certezze si hanno quando si mette nero su bianco".