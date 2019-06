Reggina, Taibi: "Guarna? Ci stiamo lavorando, vedremo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha parlato a Diretta Studio su Radio Gamma No Stop, focalizzandosi inevitabilmente sulle strategie di mercato. Ecco quanto raccolto dai colleghi di TuttoReggina.com: "Martiniello? Aveva un diritto di riscatto basso, ma ovviamente siamo sempre in tempo per prenderlo. Ma dobbiamo fare le valutazioni del caso con il nuovo allenatore. Guarna? Lo conosco bene, è un ragazzo straordinario e un ottimo portiere. Vediamo se riusciamo a portarlo a casa. Ad oggi ci stiamo muovendo soprattutto per il portiere e la difesa, perché si partirà dalla base di tre calciatori. Anche dai nomi che sono chiacchierati si parla tutti di difensori e non è un caso. Cristini? È sorprendente che questo ragazzo sia ancora relegato in serie C. È da più di un anno che lo seguo, stiamo anche noi su di lui, aspettiamo".