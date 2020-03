Reggina, Taibi: "La sosta? Dovremmo lavorare come dopo la pausa di Natale"

vedi letture

Sul campionato in standby a causa della pandemia da Coronavirus si è espresso anche il ds della Reggina Massimo Taibi. “Seguo con apprensione quanto sta accadendo - racconta al Corriere dello Sport - e sono intimamente e profondamente convinto che ne usciremo bene nei tempi indicati”.

Il dirigente dei calabresi poi torna a parlare di campo e della ripresa dell’attività quando sarà consentita: “Intanto speriamo non sia lontana. Potrebbe essere come dopo le vacanze natalizie. Difficile perché mancano le partite e bisognerà lavorare molto per evitare condizionamenti. Tutti rischiano se mentalmente non pronti. Le difficoltà maggiori le avranno chi sta dietro. Noi siamo tranquilli perché a guidare la squadra c’è Domenico Toscano, un numero uno”.