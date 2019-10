Reggina, Taibi: "Mastour può ancora esplodere. È un investimento"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato dell’arrivo di Hachim Mastour, ex stellina del Milan che poi si è persa e che era svincolato dopo l’esperienza in Grecia: “È una promessa inespressa, ne abbiamo sentito tutti parlare come un fenomeno, ha girato l’Europa giocando poco però. A nostro giudizio si tratta comunque di un investimento valido. La cosa che mi ha impressionato di più è l’essersi messo in discussione, non ha voluto parlare di ingaggio, ma delle proprie intenzioni perché vuole diventare un grande calciatore. - continua Taibi come riporta Tuttosport - Sono convinto che allenato bene Mastour potrà esplodere, ha tutto il tempo per rimettersi in forma e crescere anche dal punto di vista della mentalità. Noi non abbiamo fretta”. Il centrocampista classe '98 dovrebbe legarsi al club calabrese per i prossimi tre anni.