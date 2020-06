Reggina, Taibi: "Missiroli e Barillà quasi impossibili. Asencio? Non è detto che lasci il Genoa"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato del mercato prossimo venturo della squadra calabrese partendo dal colpo Jeremy Menez: “Siamo ai dettagli e anche per Rivas stiamo parlando e c’è molta fiducia per il rinnovo del prestito visto che anche il giocatore è contento di restare. Attacco? Di Asencio ne ho parlato con Raiola, ma la concorrenza è molta e non è detto che il Genoa decida di cederlo, potrebbe anche mantenerlo in rosa. Charpentier è un’altra opzione, ma anche in questo caso bisogna vedere cosa succederà. Dicono che sia molto vicino al Genoa che poi che lo potrebbe girare in prestito. - continua Taibi a Reggionelpallone.it - Sia con Missiroli sia con Barillà ci sono stati dei contatti, mesi fa per il primo e più recentemente per il secondo. Arrivare al primo è impossibile, mentre il secondo è veramente difficilissimo. Asse col Monopoli? Donnarumma ci interessa molto, anche la scorsa estate abbiamo provato a prenderlo. Se ne potrebbe riparlare dopo che il Monopoli avrà giocato i play off, ma oltre a quello di Donnarumma per la fascia sinistra ho altri 2-3 nomi. Carriero? Lo escludo. Ottimo giocatore, per carità, ma non rientra nei nostri programmi".