Reggina, Taibi: "Nuovo tecnico entro metà settimana"

© foto di Federico Gaetano

Massimo Taibi, nuovo direttore sportivo della Reggina, spiega alla Gazzetta del Sud quali saranno le novità amaranto nella prossima stagione: "Sarà una Reggina di uomini, Reggio non è una piazza come le altre: qui c'è storia. C'è un blasone che va onorato e rispettato. Il nuovo mister? Se tutto va bene spero di risolvere la questione a metà settimana. Dovrà avere in maniera indispensabile carattere e orgoglio, oltre a doti umane e tecniche, amando il confronto. L'ex tecnico Maurizi va rispettato: persona sensibile, educata, un gran signore".