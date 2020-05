Reggina, Taibi: "Ogni soluzione andrà bene. Annullamento? Proposta irricevibile"

Intervista al Corriere dello Sport per il ds della Reggina Massimo Taibi che si è concentrato sulle prospettive future del suo club, fra il campionato da terminare e la Serie B all’orizzonte: “L’abbiamo detto più volte e lo confermiamo. Per noi qualsiasi soluzione andrà bene. Se si chiude a questo punto ci sta bene. Analogamente siamo pronti a tornare in campo per concludere il campionato. Aspettiamo lo svolgimento dell’assemblea di Lega Pro e la decisione che sarà assunta. La vocina che vorrebbe la cancellazione del campionato appare assolutamente irricevibile”.