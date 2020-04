Reggina, Taibi: "Protocollo difficile da applicare. Quarta promossa? Penso a dei mini play off"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato ad Antenna Sud dell'attualità calcistica partendo dall'applicazione del protocollo sanitario in Serie C: “Nella nostra serie si farebbe molta fatica a rispettare questo protocollo, noi non abbiamo però preclusioni e siamo disposti a giocare anche a settembre e ottobre per chiudere la stagione. Il Bari ha fatto un campionato straordinario, ma c'è stata la Reggina che ha fatto qualcosa di incredibile. Grande merito al nostro allenatore e ai nostri giocatori, ma anche il Bari ha fatto benissimo. - continua Taibi parlando della quarta promossa come riporta Tuttoreggina.com – Obiettivamente è un momento davvero difficilissimo per tutti e mi metto nei panni di chi non vuole il sorteggio. Io cercherei di fare un mini play off con seconde e terze della classifica. Chiaramente bisogna avere i presupposti per tornare in campo, altrimenti qualsiasi soluzione aprirebbe delle polemiche. Magari si potrebbe giocare gli spareggi a Reggio Calabria, che è tra le città meno colpite, c'è il Centro Sportivo: si può anche dunque giocare in sede unica".