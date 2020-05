Reggina, Taibi: "Si vocifera che andremo in B. A me piacerebbe completare l'opera sul campo"

E’ tornato ad esprimersi sulla fine del campionato di Serie C Massimo Taibi, ds della Reggina. Lo ha fatto durante una diretta social e le sue parole sono state riprese da NotiziarioCalcio.com: "Noi come società stiamo aspettando l’evolversi della situazione. L’otto maggio col Consiglio Federale sapremo qualcosa in più, si vocifera che andremo in B ma aspettiamo. Sarebbe bello poter completare l’opera sul campo, ad oggi abbiamo raggiunto un gran risultato, raggiungere la Serie B era quello che ci interessava con o senza record di punti”.