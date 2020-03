Reggina, Taibi: "Una gara senza il pubblico è come una giornata d'estate senza il sole"

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, fa il punto sulla situazione in casa amaranto sulle colonne della Gazzetta del Sud: "Chiamo spesso i giocatori e li raccomando di uscire il minimo indispensabile, ma sanno perfettamente come muoversi e fortunatamente sono tutti in salute. Lunedì, con lo staff sanitario, faremo il punto, non possiamo trascurare nulla". Taibi condivide la scelta di sospendere le competizioni da parte dell'Uefa: "Decisione saggia, è triste disputare competizioni così rilevanti a porte chiuse. Una gara senza il pubblico è come una giornata d'estate senza il sole. La cosa più logica sarebbe posticipare anche la fase finale degli Europei e credo che si vada in questa direzione. Martedì dovrebbe arrivare l'ufficialità"