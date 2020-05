Reggina, Taibi: "Vogliamo costruire una buona squadra per la B. Il 26 incontro con il presidente"

Ospite dei microfoni di Reggina Tv il ds del club amaranto Massimo Taibi, ha parlato del futuro della società in vista di un probabile approdo in Serie B: “Il 26 abbiamo appuntamento col presidente per chiarire il budget e le strategie ma in linea di massima abbiamo l'idea di costruire una buona squadra, senza illudere nessuno perché secondo me alcune società faranno spese folli. Noi, comunque, vogliamo ben figurare".