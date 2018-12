La notizia era nell'aria, e adesso Gazzetta del Sud la conferma: l'avvocato Mattia Grassani ha intentato causa alla Reggina.

Il noto professionista ha proceduto legalmente per cercare di recuperare l'intero corrispettivo delle proprie competenze messe a servizio del club in qualità di legale, e che finora sarebbero state soddisfatte solo parzialmente. A fin novembre, spiega Grassani, ha richiesto all’ufficiale giudiziario il pignoramento di 100mila euro di crediti in Lega vantati dalla Reggina, rivolgendosi poi anche al Tribunale Fallimentare reggino per lo stesso scopo.

L’istanza ha avuto come effetto immediato la fissazione della causa il prossimo 18 dicembre davanti al tribunale del fallimento.