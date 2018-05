Reggina, tentativo per Bianchi. L'attaccante dice no

© foto di Federico De Luca

La Reggina ha provato un colpo a effetto nelle ultime ore proponendo un contratto al centravanti Rolando Bianchi prospettandogli un futuro in società dopo due anni in campo. Si sarebbe trattato di un clamoroso ritorno per il classe '83 che proprio con i calabresi si affermo a grandi livelli (18 reti in 37 gare in Serie A) conquistando la chiamata del Manchester City prima e della Lazio poi. Il calciatore però, come riferisce Sky Sport, avrebbe declinato l'offerta non convinto del progetto propostogli.