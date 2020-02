© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha esaltato lo spettacolo del Granillo in occasione del posticipo fra la Reggina e la Ternana, vinto dai padroni di casa per 1-0, attraverso il proprio profilo twitter: “Reggina-Ternana 1-0, la più bella partita che ho visto in questo campionato. Per intensità, tecnica nulla da invidiare ai campionati superiori. Questa sera uno spot eccezionale per la serie C. Grazie Reggina. Grazie Ternana", il pensiero del numero uno della terza serie.