Reggina, Toscano: "B d'ufficio? Dopo quello che abbiamo è come sul campo"

Come riferisce citynow.it, il tecnico della Reggina Domenico Toscano è stato ospite della trasmissione Buongiorno Reggina.

Queste le sue parole: "Non è stato per niente facile come si può pensare. C'è stata una ricostruzione societaria e di organico con più di venti calciatori nuovi che sono arrivati. Insieme, settimana dopo settimana, abbiamo costruito il nostro percorso e nonostante il campionato di livello delle dirette concorrenti, da noi si è fatto qualcosa di straordinario".

Guardando ai big della squadra: "L'esperienza di Denis e Reginaldo? Non solo la loro. Questo è un gruppo composto da giocatori che hanno vinto in passato e che conoscono bene le dinamiche e le difficoltà di questo campionato. Chi mia ha impressionato di più? Il gruppo".

Sul futuro: "Oggi si sente di tutto e di più riguardo quello che sarà. Sarebbe bello tornare in campo, vincere e festeggiare tutti insieme, perché significherebbe aver sconfitto il virus, ma avrebbe lo stesso sapore se la promozione venisse decretata dalla FIGC, dopo il campionato che abbiamo fatto. Ci sono dichiarazioni una dietro l'altra, ma nessuno al momento può sapere quello che accadrà".