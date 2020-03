Reggina, Toscano: "Da ora niente più calcoli. Ci servono venti punti e basta"

Come riferisce citynow.it, quest'oggi il tecnico della Reggina Domenico Toscano è intervenuto sulle frequenze di Radio Antenna Febea, per tracciare un punto della situazione: "Dall'inizio dell'anno sento sempre le stesse cose. Un fenomeno quando si vince, in discussione quando si perde. Ma la forza è stata proprio quella di non ascoltare nessuno e di andare avanti per la nostra strada. Nessuna partita semplice, il campionato lo ha dimostrato. Ci sono nove partite da giocare e ogni gara diventa importante per tutti. Niente calcoli su quante partite si dovranno fare in casa e fuori. Ci servono venti punti e basta".