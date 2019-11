© foto di Andrea Rosito

Suo malgrado, la Reggina si trova coinvolta nel caso Rieti, essendo la formazione amarantoceleste prossima avversaria della truppa di Domenico Toscano. Che in conferenza stampa, come riferisce tuttoreggina.com, ha parlato della vicenda, che potrebbe anche vedere gli amaranto affrontare la Berretti dei laziali: "Abbiamo preparato la partita come al solito, noi l'abbiamo preparata con attenzione e non vogliamo farci distrarre da quello che accade in casa degli avversari. È importante arrivare con la solita consapevolezza. È stata una settimana ancor più intensa, i ragazzi vogliono tenere questo passo, i ragazzi non si sono fatti distrarre dalle situazioni esterne. Rieti? È triste che si ripetono queste cose nonostante le nuove regole. Sono messe in difficoltà intere famiglie, ragazzi che partono ogni anno con tante aspettative. Giocare contro la Berretti? Speriamo di no, il mio pensiero va alle famiglie dei calciatori e dei dipendenti".oi livelli, durante le partite e gli allenamenti".