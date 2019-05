Reggina, Toscano in pole. Ma spunta anche Colantuono

© foto di Simone Venezia

La Reggina è al lavoro per scegliere il tecnico da cui ripartire nella prossima stagione. In pole c’è Domenico Toscano, fresco di divorzio con la Feralpisalò, a cui sarebbe stato offerto un biennale come riferito dal Quotidiano del Sud. Nelle ultime ore però si è fatto anche il nome di Stefano Colantuono come profilo monitorato con attenzione dal club calabrese.